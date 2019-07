Il colore interiore, presentazione del catalogo al MMAB

Matteo Zauli, curatore della mostra “Il colore interiore” inaugurata durante Cèramica 2019, presenterà il catalogo mercoledì 24 luglio al MMAB caffè, dopo il consueto aperitivo “Dal MMAB si vede Capraia” con DJ SET a vinili.

Una mostra diffusa sul territorio montelupino che invade il centro storico, il piazzale del MMAB, i fondi sfitti, ma arriva anche al punto più alto del paese: la prioria di San Lorenzo.

Nella chiesa, infatti, è esposta l’opera fortemente suggestiva di Alberto Garutti.

Matteo Zauli, dall’alto della sua esperienza nel mondo dell’arte contemporanea e della ceramica in particolare, propone una mostra che affianca l’esposizione “di tutti i COLORI”, nata per celebrare i nove secoli di produzione ceramica a Montelupo Fiorentino.

Il tema ispiratore è dunque quello cromatico, ma la chiave di lettura è un’altra.

Zauli costruisce nel centro di Montelupo un percorso fatto di strade colorate, dove si accostano opere anche molto diverse tra loro, che però riescono a esprimere un concetto simile proprio per le sfumature cromatiche che propongono.

La loro collocazione, inoltre, esalta le peculiarità di ciascuna opera, permettendo al visitatore di apprezzarne angolazioni e dettagli del tutto inediti. Un colore espresso attraverso l’arte e le sue forme, riflesso del colore interiore dell’artista, del suo intimo pensiero sulla vita e sulla società. Montelupo si conferma territorio ospitale e accogliente nei confronti dell’arte contemporanea, capace di abbracciare stili diversi e novità dei linguaggi, valorizzando sia la produzione locale che i luoghi meno conosciuti all’interno del centro storico.

Dopo la presentazione del catalogo, sarà disponibile una navetta gratuita per raggiungere la Prioria di San Lorenzo, dove si potrà ammirare l’opera senza titolo (Madonna) di Alberto Garutti in semirefrattario bianco (2007). Una delle ultime occasioni, questa, per vederla all’interno dell’antica chiesa montelupina, visto che la mostra sarà aperta soltanto fino al 28 luglio.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - ufficio stampa

