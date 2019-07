Mercoledì 24 luglio 2019 alle 9 nella Chiesa di Santa Lucia - Calenzano (San Miniato), in via Montegrappa, si terrà la cerimonia di Commemorazione della Liberazione di San Miniato nel 24 luglio del '44. Sarà deposta la corona d'alloro in memoria dei caduti nella battaglia di Calenzano. Saranno presenti il Sindaco Simone Giglioli e il Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Gasparri che invitano la cittadinanza a partecipare.

Tutte le notizie di San Miniato