Commissioni consiliari, approvati i componenti e le presidenze

Con l'approvazione delle commissioni consiliari entra nel vivo l'attività del consiglio comunale di Montemurlo. Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale del 10 luglio scorso, infatti, sono stati approvati i componenti e le presidenze delle otto commissioni, che esercitano funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull’attività dell’amministrazione comunale.Approvati anche i componenti interni della commissione pari opportunità, la cui presidenza va alla consigliera Pd, Amanda Ravagli e di cui fanno parte Simona Asper per la maggioranza e Angela Tortolano per l'opposizione (Movimento Cinque Stelle). Gli altri tre componenti esterni della commissione pari opportunità saranno individuati a breve attraverso un bando pubblico. La composizione delle varie commissioni è stata votata all'unanimità. La presidente del consiglio comunale, Federica Palanghi ha espresso la propria soddisfazione per questo primo risultato ottenuto e ha sottolineato:« È importante la lavorare bene insieme nel segno del rispetto reciproco. Il mio impegno sarà rivolto alla promozione di un dialogo e confronto sereno».

Ecco nel dettaglio come sono composte le otto commissioni consiliari.

Commissione 1 ”Affari generali e istituzionali”- Presidente Simona Asper (Pd), componenti Samuele Milone, Manuel Fava, Alessandra Colzi (Amare Montemurlo), Matteo Alessandro Mazzanti (Fratelli Italia), Alessio Mazzei (Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 2 “Bilancio, finanze e patrimonio”- Presidente Stefano Arcangioli (Pd), componenti Alessio Papi, Simona Asper, Alessandra Colzi (Amare Montemurlo),Matteo Alessandro Mazzanti (Fratelli Italia), Alessio Mazzei (Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 3 “Assetto e uso del territorio”- presidente Fabrizio Botarelli (Pd), componenti Manuel Fava, Vittoria Sarti, Amanda Ravagli, Matteo Alessandro Mazzanti (Fratelli Italia), Alessio Mazzei (Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 4 “Cultura, promozione del territorio e sport” - presidente Alessio Papi (Pd), componenti Vittoria Sarti, Fabrizio Botarelli, Amanda Ravagli, Rudj Baglioni (Fratelli Italia), Guido Fanti ( Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 5 “Istruzione e politiche giovanili”- presidente Alessandra Colzi (Amare Montemurlo) componenti Simona Asper, Stefano Arcangioli, Samuele Milone, Rudj Baglioni (Fratelli Italia), Guido Fanti ( Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle)

Commissione 6 “Politiche sociali”- presidente Samuele Milone (Pd), componenti Vittoria Sarti, Fabrizio Botarelli, Alessandra Colzi (Amare Montemurlo), Matteo Alessandro Mazzanti (Fratelli Italia), Guido Fanti ( Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 7 “Economia, attività produttive e innovazione tecnologica” presidente Vittoria Sarti (Pd), componenti Alessio Papi, Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi (Amare Montemurlo), Rudj Baglioni (Fratelli Italia), Alessio Mazzei (Lega per Salvini), Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle).

Commissione 8 “Vigilanza e controllo”- presidente Angela Tortolano (Movimento Cinque Stelle), componenti Alessio Papi, Samuele Milone, Amanda Ravagli, Manuel Fava (tutti Pd), Matteo Alessandro Mazzanti (Fratelli Italia), Alessio Mazzei (Lega per Salvini).

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

