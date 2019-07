Comune di Carmignano, variazioni degli orari d'ufficio per l'estate

Nel mese di agosto gli orari degli Uffici comunali subiranno alcune variazioni. Cambierà inoltre il luogo per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta porta a porta, che verrà fatta solo in palazzo comunale (piano terra)dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.

Orari uffici:

Segreteria e affari generali: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Servizi finanziari e personale: aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13

Anagrafe e stato civile: fino al 15 settembre l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Invariato il servizio di reperibilità, che sarà attivo come di consueto il sabato mattina dalle 8 alle 10.

Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali: aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13

Lavori pubblici e ambiente: aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13

Urbanistica ed edilizia: aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13

Cultura, turismo, sport e comunicazione: aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13

Polizia municipale e servizi di vigilanza: aperto il lunedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13.

Messo comunale: dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 9.30

Per quanto riguarda i servizi, l’Ufficio protocollo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. La Biblioteca Comunale Aldo Palazzeschi di Seano sarà chiusa dal 5 al 25 agosto compresi. Lo Spazio Giovani di Comeana sarà chiuso fino al 2 settembre compreso. Per tutto il mese di agosto sarà chiuso anche lo Sportello Sori di piazza G. Matteotti.