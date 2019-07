Consiglio comunale di Montespertoli, dalle opere in programma alla viabilità

Giovedì 25 Luglio ore 21.15, nella Sala Consiliare, si svolgerà la seduta del Consiglio Comunale di Montespertoli.

Tanti i temi dibattuti dal Consiglio. In particolare, durante la seduta, il sindaco Alessio Mugnaini illustrerà le linee programmatiche del suo mandato ed esporrà i principali temi al centro dell'azione amministrativa della Giunta Comunale. Sono però molti i punti all'ordine del giorno, con un ampio spazio dedicato all'assestamento di bilancio e agli atti di programmazione, primo tra tutti la variazione del programma triennale delle opere pubbliche. Dagli interventi sui percorsi pedonali nelle frazioni alla riqualificazione dei muri dell'area dell'ex campo sportivo, dal nuovo polo scolastico del capoluogo al Polo della Salute, sono molte le opere in programma dell'amministrazione comunale nei prossimi anni.

Di seguito l'odg completo della seduta:

1. Approvazione verbali sedute del 13/6 e del 27/6;

2. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000;

3. Interpellanza Progetto Montespertoli su stato dei lavori alla Scuola Machiavelli;

4. Interpellanza Progetto Montespertoli su modifica viabilità Via Romita a S. Quirico;

5. Interpellanza Progetto Montespertoli su stato dei lecci di Piazza del Popolo;

6. Interpellanza Progetto Montespertoli su strisce pedonali e sicurezza stradale in località La Buca;

7. Mozione Vivo Montespertoli per dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale;

8. Presa d'atto nomina membri nelle Commissioni Consiliari Permanenti;

9. Istituzione della Commissione Controllo e Garanzia e definizione numero dei componenti;

10. Presentazione al Consiglio ed approvazione delle linee programmatiche 2019-2024;

11. Art. 193 del d.lgs. 267/2000 e art. 78 del regolamento di Contabilità: monitoraggio degli equilibri finanziari e verifica del permanere degli equilibri del bilancio dell'esercizio 2019;

12. Terzo aggiornamento alla programmazione biennale di acquisizioni di servizi e forniture 2019 -2020;

13. Approvazione programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di beni e servizi

14. Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari – variazione;

15. Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2019. Approvazione variazione conseguente all'adozione del piano triennale 2020/2022;

16. Assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del d.lgs 267/2000;

17. Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Vinci e Montespertoli;

18. Variazione tracciato tratto strada comunale via Paterno;

19. Variazione tracciato tratto strada comunale via Castiglioni ed accesso al cimitero;

20. Variazioni tracciati tratti di strade comunali via Mandorli e via Botinaccio;

21. Variazioni tracciati tratti di strade comunali via Ortimino, Coeli Aula e Lungagnana;

22. Approvazione definitiva della variante urbanistica mediante s.u.a.p. ai sensi del d.p.r. 160/2010 art. 8 e della l.r. 65/2014 art. 35 con contestuale rilascio di permesso di costruire, finalizzata alla modifica del perimetro del territorio urbano ed alla sistemazione dell’area pertinenziale dell’attività artigianale ubicata in via Virginio 142, foglio 35 part. 342 foglio 35 part. 217 sub. 501 in località Baccaiano, Comune di Montespertoli;

Inoltre, nella prima seduta di insediamento delle singole commissioni, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Giulia Pippucci, sono stati eletti i presidenti ed i vice presidenti delle 3 commissioni consiliari.

Di seguito la composizione completa delle commissioni permanenti:

1. Commissione I - Cinzia Farina (Presidente), Jessica Ghizzani, Andrea Giovannetti, Niccolò Macallè, Andrea Migliorini, Alberto Nistri.

2. Commissione II - Luciana Morelli (Presidente), Michele Brandi, Valentina Canuti, Florian Haeusl, Niccolò Macallè.

3. Commissione III: Ranieri Maionchi (Presidente), Rosetta Cavallaro, Serena Francalanci, Carlo Guiducci, Margherita Sergi.

Fonte: Comune di Montespertoli

