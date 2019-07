Dramma all'Elba: crolla una palazzina, un morto e un disperso

Dramma all'Isola d'Elba nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio. Una palazzina è esplosa e ci sono feriti e morti.

I vigili del fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti dalle 4.45 circa a Portoferraio in via de Nicola, per il crollo di una palazzina. Alle 9 di oggi risultano 5 le persone coinvolte; 3 le persone già estratte vive, una è dispersa e una è stata trovata senza vita.

Si stanno dirigendo sul posto anche squadre da Piombino e Follonica, oltre alle sezioni operative Usar Light dai Comandi di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia e 4 unità cinofile. I reparti volo dei nuclei VF di Cecina e Arezzo in fase di attivazione.

La vittima è un 68enne. Due feriti gravi

La persona trovata senza vita è un uomo di 68 anni, residente a Livorno. La vittima era solita recarsi nella casa a Portoferraio assieme alla moglie, una 74enne che tuttora risulta dispersa.

Contrariamente a quanto si pensava all'inizio, le cinque persone coinvolte appartengono a due nuclei familiari. Oltre alla coppia di livornesi succitata, sono rimaste ferite tre persone. Si tratta di un'altra famiglia, residente a Portoferraio: un 76enne e la figlia 46enne sono stati portati a Cisanello con l'elisoccorso con ustioni su molte parti del corpo e in gravi condizioni; la moglie 75enne è a Portoferraio e sta meglio.

Nella palazzina viveva anche un'altra famiglia (padre, madre e figlio) che però è riuscita a salvarsi.

