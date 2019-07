Ubriaco al volante, in auto ha cocaina e anfetamina: denunciato

Una mirata azione di controllo antidroga è andata in scena nelle ultime ore in Valdelsa. I carabinieri hanno dapprima fermato due 19enni a Poggibonsi: i due, del luogo, sono stati sorpresi mentre si spartivano 285 euro senza sapere dare spiegazioni sulla provenienza dei soldi. dalla successiva perquisizione in casa di uno dei ragazzi sono venuti fuori 133 grammi di marijuana, oltre all'attrezzatura per la pesatura e il confezionamento. Entrambi sono stati denunciati.

I militari hanno anche segnalato alla prefettura di Siena un 33enne di Barberino Tavarnelle, trovato in possesso di un grammo di cocaina e di tre mezze pastiglie di anfetamina. La roba è stata trovata nell'auto dell'uomo, a cui è stata ritirata la patente. Dato che è stato trovato positivo all'alcoltest è stato pure denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri hanno anche operato in un albergo di Poggibonsi. Due stagisti in arrivo dalla Campania sono stati trovati con 15 grammi di hashish e segnalati.

