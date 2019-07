Un magazzino edile è esploso nel Pisano nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio. Erano circa le 00.10 quando i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti in via Cesare Battisti a Lugnano, nel comune di Vicopisano. Non si conosco ancora le cause, ma si è verificata un'esplosione in un magazzino edile. Non ci sono danni a persone. Tra le cause non si esclude la matrice dolosa. Sul posto i Carabinieri di Pontedera.

