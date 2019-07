I Vigili del Fuoco del Comando di Prato e del Distaccamento di Montemurlo sono intervenuti intorno alle ore 19:05 in Via Arrendevole, nel Comune di Carmignano, per un incendio che coinvolto un furgone per la raccolta del vetro, che è andato completamente distrutto. L’incendio è stato spento in breve tempo e sono state quindi effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del mezzo interessato. Non si segnalano persone coinvolte .

