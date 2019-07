Formazione e spiritualità, Osc in Cammino a San Miniato

Sabato 20 Luglio a San Miniato si è tenuto l’evento "2014-2019: OSC IN CAMMINO. Cinque anni di crescita tra arte, spiritualità e valori”, organizzato dall’associazione Opera SpathaCrux Onlus e patrocinato dalla Diocesi e dalla Città di San Miniato.

La giornata, occasione per festeggiare la ricorrenza del quinto anniversario dalla costituzione di OSC, si è aperta con una Messa celebrata da S.E.R. Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, presso il Santuario del Ss.mo Crocifisso, durante la quale sono entrati a far parte dell’associazione tre nuovi membri: Martina Lumini di San Donato, Daniele De Nisco di Cascina e Gianluca Rossi di Pontedera.

Il Vescovo ha ricordato l’importanza di OSC quale gruppo di giovani che vogliono essere attivi e propositivi nel territorio e nel convivere civile, complimentandosi per il lavoro svolto e portando i suoi migliori auguri per il futuro. Dopo la funzione, i partecipanti hanno effettuato una visita culturale alla scoperta di alcuni luoghi di interesse di San Miniato, aperti appositamente per l’occasione: il giardino del Vescovo, il palazzo e la biblioteca antica del seminario.

Guida d’eccezione è stato Don Francesco Ricciarelli, assistente ecclesiastico dell’OSC e direttore de “La Domenica”. A seguire, presso il convento di San Francesco, si è svolto un incontro con Don Armando Zappolini, Direttore della Caritas diocesana. Un vero e proprio momento di formazione in cui il nuovo parroco di Ponsacco si è soffermato a parlare di responsabilità, legalità e speranza. Un dialogo profondo, che ha avuto ad oggetto temi di stretta attualità quali porti, muri, frontiere del mondo, vita in Diocesi, con l'augurio che si possa costruire una rete sempre più fitta perché "nessuno vince se è solo. Ma nessuno può pensare di non fare la sua parte perché il bene comune è responsabilità di ciascuno”.

Al termine dell’incontro sono intervenuti anche Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato, e Valerio Martinelli, Presidente di Opera SpathaCrux, che ha chiosato ricordando la crescita dell’associazione e parlando di sviluppi futuri “i progetti e i sogni sono ancora molti e qualche difficoltà non manca ma per questo patrimonio importante di esperienze e contenuti non posso che ringraziare tutti quanti hanno dato il proprio contributo”.

La giornata si è conclusa con una conviviale, la cui organizzazione è stata curata dall’associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti Onlus, contraddistinta dallo spirito di serenità e fratellanza di OSC.

Fonte: Opera Spatha Crux

