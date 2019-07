Giardino di Villa Giamari, torna il 'Cinema nel parco' a ingresso gratuito

Nel giardino di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1), all'ombra di alberi secolari, ritorna la rassegna“Cinema nel parco”, promossa dal Comune di Montemurlo nell'ambito della Montemurlo Estate. In cartellone tredici titoli delle ultime stagioni cinematografiche con film per famiglie e adulti. La rassegna di cinema sotto le stelle prende il via domani mercoledì 24 luglio e proseguirà fino a venerdì 30 agosto con una proiezione speciale dedicata al cinquantesimo anniversario del Festival di Woodstock, il più grande raduno della storia del rock, andato in scena nella piccola cittadina rurale di Bethel negli Usa. L'inizio dei film è fissato alle ore 21,30, quando sul giardino di Villa Giamari, inizia a scendere l'oscurità della notte. Anche quest'anno le proiezioni del mercoledì saranno dedicate a cartoni animati o film per famiglie, mentre le pellicole del giovedì saranno destinate ad un pubblico più adulto. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Saraceno Cineclub. Da qualche anno, grazie ad una speciale licenza, detta ad ombrello l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito, riservato anche quest’anno agli utenti iscritti al sistema bibliotecario pratese. Per chi non avesse la tessera della biblioteca, nessun problema, perché è possibile farla gratuitamente al momento dell’ingresso ai vari spettacoli. La gratuità dell'ingresso impone l'impossibilità di pubblicizzare i vari titoli in programma, che si potranno consultare nel manifesto affisso all’ingresso del parco di Villa Giamari oppure sono già arrivati nella casella di posta elettronica degli iscritti alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”, che settimanalmente invia la newsletter con le novità in programma. Inoltre si può passare al bancone della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” e ritirare direttamente il volantino con tutta la programmazione. « Anche quest'anno diamo ai montemurlesi, e non solo, la possibilità di vivere il giardino di Villa Giamari durante queste calde serate estive.- commenta l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Tredici film a ingresso gratuito per stare insieme e per vedere o rivedere i più bei film delle ultime stagioni cinematografiche. Il cinema sotto le stelle in Villa Giamari è oramai un appuntamento fisso dell'estate ed è sempre molto apprezzato dai montemurlesi che approfittano delle proiezioni anche per trattenersi al bar della biblioteca e passare una piacevole serata».

Prima o dopo il film, infatti, ci si potrà concedere un aperitivo, una fresca bevuta, un gelato o uno stuzzichino al bar della biblioteca “I'caffeino”, che quest’anno è gestito dalla Coop22 di Prato. Il bar della biblioteca fino a settembre proporrà tante iniziative: martedì 30 luglio ore 18.30 c'è l'apericena con serata musicale con Waltercafè, mentre ogni sera, dal lunedì alla domenica, ad esclusione dei giorni del cinema, il parco sarà invaso dalla musica anni Settanta, Ottanta e Novanta. Il bar di Villa Giamari è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 12 e dalle ore 16 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 24.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

