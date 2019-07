Giostra dell'Orso, il Ministero finanzia con 50mila euro

Ammonta a 50.000 euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Pistoia per la Giostra dell'Orso. Nell'ambito del bando per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica (riconosciuto soltanto a 70 realtà, a fronte di 180 domande), il Ministero per i beni e le attività culturali ha accolto la richiesta presentata dall'Amministrazione comunale, valutando positivamente la qualità culturale della manifestazione storica pistoiese e le ricadute socio-economiche sul territorio in termini turistici e di valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di risorse che premiano un lavoro corale, che riguarda tutti gli eventi legati al Santo patrono.

Intanto, c'è grande attesa in città per la Giostra dell'Orso, in programma per giovedì 25 luglio, alle 21, in piazza del Duomo, evento che fa parte delle celebrazioni in onore dell’apostolo San Jacopo, santo patrono di Pistoia. La sfida tra i dodici cavalieri di Leon D’Oro, Drago, Cervo Bianco e Grifone verrà preceduta fin dal mattino da alcuni appuntamenti.

Il programma prenderà il via con la processione dei ceri. Ogni rione si darà appuntamento presso la propria sede, per unirsi poi agli altri in piazzetta Romana e da qui ripartire alle 10.

Nello specifico, il Rione del Grifone partirà alle ore 9 da via della Vigna, attraverserà corso Gramsci, piazza San Francesco, via Bozzi, via Curtatone e Montanara, via degli Orafi per giungere in piazzetta Romana. Il Drago partirà da piazza della Resistenza per proseguire in via Porta Carratica, via del Can Bianco, via Buozzi, via degli Orafi, via dei Fabbri. Per il Leon d´Oro il ritrovo è in piazza San Lorenzo, per proseguire verso via Bonfanti, Ripa della Comunità, piazza del Duomo, via degli Orafi. Il Cervo Bianco partirà da via Sacconi, proseguirà per via Puccini, via della Madonna e via degli Orafi.

I figuranti in abiti medievali - presenti anche tamburini e sbandieratori della Compagnia dell'Orso - si ritroveranno in piazzetta Romana dalle ore 10 e daranno il via al corteo all'interno della prima e più antica cerchia di mura: attraverseranno via Castel Cellesi, piazza Gavinana, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via Filippo Pacini, via Palestro, via Roma, con arrivo in piazza del Duomo.

Le celebrazioni proseguiranno con la Santa Messa alle 11 nella cattedrale di San Zeno.

Alle 18.30 i rappresentanti dei quattro rioni cittadini si ritroveranno al Bastione Ambrogi, in Porta Lucchese, e daranno il via al corteggio storico, che inizierà alle 19 e passerà da via Sacconi, via Puccini, via della Madonna, via Buozzi, piazza Gavinana, via Cavour, via Palestro, via Pacini, Ripa della Comunità. Saranno presenti il Gruppo storico della Giostra dell'Orso, la Compagnia dell'Orso, i quattro rioni cittadini - Leon D´oro, Drago, Cervo Bianco e Grifone. L'ingresso in piazza Duomo è previsto verso le ore 20.30.

A questo punto l’attesa è tutta per la Giostra dell’Orso che inizierà alle 21. I quattro rioni cittadini si batteranno per conquistare il palio realizzato dall’artista Anna Nigro.

I biglietti potranno essere acquistati tutti i giorni nella biglietteria allestita in piazza del Duomo con orario 10/13 e 16/19. Sono previste aperture straordinarie serali nei giorni 23, 24 e 25 luglio.

Possibile anche il pagamento tramite bonifico bancario (Banca Intesa IT62 V0306913830 100000000706 con ritiro il 25 luglio alla Torre di Catilina). Tribuna: 20 euro. In piedi: 10 euro.

Anche quest’anno è previsto il rimborso del biglietto per i residenti fuori provincia, in caso di rinvio della manifestazione.

Conad partecipa alla manifestazione in veste di sponsor, regalando a ogni partecipante un buono del valore di 5 euro da spendere in tutti i negozi Conad di Pistoia a fronte di 40 euro di spesa in un unico scontrino fino al 31 agosto.

Giovedì 25 luglio, i musei Civico e dello Spedale saranno gratuiti, con orario continuato dalle 10 alle 18. Inoltre, chi si presenterà al bookshop del Battistero con il biglietto della Giostra dell'Orso, potrà usufruire di una riduzione sul biglietto per visitare la Cattedrale di San Zeno, l'Altare d'argento e il Campanile di piazza Duomo (percorso Tesoro di San Jacopo).

Ulteriori informazioni, su www.medievalitaly.it.

La Giostra dell’Orso sarà trasmessa in diretta da Tvl. In piazza del Duomo sarà presente anche una troupe televisiva giapponese, Asahi Tv, per realizzare un servizio sulle manifestazioni jacopee e in particolare sulla sfida tra i quattro rioni. La puntata sarà trasmessa nel programma dal titolo Il mondo dal finestrino del treno, appuntamento particolarmente seguito dai giapponesi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

