Illuminazione a Montelupo, risparmiati 100mila euro all'anno

Il comune di Montelupo Fiorentino da 2012 ha avviato un progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti e in alcuni casi il rifacimento delle linee.

Negli anni sono state interessate 6 diverse zone fra cui l’area delle Pratella, il parco dell’Ambrogiana e ultimamente il centro cittadino.

Un’operazione che ha portato un risparmio di 100.000 euro all’anno nelle casse comunali e ovviamente una drastica riduzione dell’impatto sull’ambiente.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato un altro progetto il cui costo è di 125.000 euro, 90.000 dei quali coperti da un finanziamento statale.

Saranno sostituite le vecchie luci con corpi illuminanti a led alla Torre, Sammontana, in alcune zone dell’area delle Pratella e sulla variante alla Strada Provinciale 11.

«Si parla spesso di azioni concrete che anche un singolo ente può mettere in atto per ridurre l’impatto sull’ambiente e il consumo di risorse. Il progetto di ristrutturazione della pubblica illuminazione che l’amministrazione porta avanti da 7 anni ha questo risultato.

Senza contare i vantaggi in termini di risparmio per le casse comunali e anche per gli aspetti gestionali: ogni lampione ha un numero che rende più facili le segnalazioni da parte dei cittadini in caso di guasto e tutto il sistema può essere controllato da remoto», afferma Lorenzo Nesi, assessore all’ambiente e ai lavori pubblici.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino