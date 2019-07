Incendio boschivo a Ponzano, fumo nero visibile dalla Fi-Pi-Li

È in corso un incendio in via Ponzano a Empoli, all'altezza del cavalcavia della Fi-Pi-Li. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e le squadre antincendio boschivo della Regione.

Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, dalla SGC era visibile una grande colonna di fumo nero. Quest'ultima farebbe pensare che non si tratti solo di incendio di vegetazione. La zona colpita comprende abitazioni, annessi agricoli e un fabbricato nelle vicinanze.

Le cause dell'incendio di vegetazione sono ancora in accertamento ma comunque, al momento, le fiamme sarebbero sotto controllo.

