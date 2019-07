Incendio lungo la ferrovia interrompe la circolazione a Empoli

Un incendio di canneti e sterpaglie nei pressi della stazione di Empoli ha interrotto momentaneamente la circolazione dei treni lungo il tratto per Firenze. Il fatto è stato segnalato nei pressi di via Umberto Nobile, in zona Ponzano. È il secondo incendio che si verifica quest'oggi a pochi km di distanza, dopo quello di qualche ora fa in via Ponzano. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e Firenze Ovest. Solo due treni sono rimasti per svariati minuti fermi in stazione: il 11731 Porta al Prato - Empoli fermo nella stazione di Montelupo e il 3146 Livorno Centrale - Firenze SMN fermo nella stazione di Empoli.

