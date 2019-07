Incendio a Castelfranco, Toscolapi: "Nessun impianto con prodotti chimici interessato"

Si torna a parlare dell'incendio a Castelfranco di Sotto. La ditta di prodotti chimici andata in fiamme nella notte tra il 21 e il 22 luglio, la Toscolapi di via Tabellata, ha diramato un comunicato per spiegare l'accaduto.

“Ieri notte alle 1,30 circa si è sviluppato un incendio nello stabilimento di Castelfranco di Sotto che ha interessato un automezzo Fiorino parcheggiato sul piazzale dell’azienda e alcuni recipienti di plastica. L’incendio ha lambito un piccolo manufatto e ha danneggiato una tettoia. Nessun impianto contenente prodotti chimici è stato interessato dalle fiamme, mentre è stata danneggiata la struttura di una grossa cisterna che fungeva da deposito dell’ acqua. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte delle autorità preposte per individuare le cause dell’incendio" scrivono dall'azienda.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto