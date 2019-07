Incidente sull'A1 nell'Aretino: due feriti, interviene Pegaso

L'elisoccorso è intervenuto in A1 per un brutto incidente avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio. Al km 400+400 in direzione nord, nella zona di Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana), si è verificato un incidente con due feriti. Uno di questi è un operatore del soccorso stradale intervenuto per il recupero di una vettura in panne. Sul posto i sanitari inviati dal 118, tra cui Pegaso, e la polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco di Montepulciano. La viabilità è rimasta ferma per molto tempo ma al momento è stata ripristinata.

Tutte le notizie di Civitella in Val di Chiana