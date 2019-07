Doppio incidente stradale nel Senese, chiamato anche Pegaso

Due incidenti stradali per i vigili del fuoco del comando di Siena. Alle 10 nel comune di Monticiano, lungo la sp73 all'incrocio per Follonica, un tir carico di derrate alimentari si è ribaltato su di un fianco fuori strada. Per il conducente è stato chiamato l'elisoccorso Pegaso oltre ai sanitari inviati dal 118. Un'ora più tardi, il distaccamento dei pompieri di Montepulciano sono dovuti intervenire a Bettolle di Sinalunga, lungo il raccordo Siena-Perugia. Un'auto è rimasta coinvolta nell'incidente e la conducente è stata estratta dalle lamiere e affidata ai sanitari.

Tutte le notizie di Sinalunga