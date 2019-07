La Firenze 'ideale' dei bimbi del Meyer con gli architetti fiorentini

I piccoli pazienti dell’ospedale Meyer fianco a fianco con gli architetti per dar vita alla Firenze dei loro sogni. Per due mattine, i bambini insieme alle loro famiglie e ai professionisti hanno colorato, ritagliato e incollato, progettando così la loro città “ideale” che ha preso vita su un grande pannello affisso alla Ludobibliodell’ospedale pediatrico fiorentino. Un nuovo panorama di Firenze creato nell’ambito del progetto “Architetture fantastiche”, organizzato dal Gruppo Comunicazione della Fondazione Architetti Firenze con il coordinamento di Silvia Ricceri e Lapo Galluzzi. Un progetto pensato per dare a bambini, genitori e architetti la possibilità di giocare insieme disegnando una Firenze inedita e colorata, a misura dei più piccoli.

Dopo i quattro appuntamenti che si erano tenuti nei mesi scorsi alla Palazzina Reale, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti Firenze, quello che si è svolto al Meyer è stato il primo laboratorio “in trasferta” del progetto, organizzato in collaborazione con la Fondazione Meyer per dare la possibilità di “progettare” la propria Firenze ideale anche ai bimbi che non avevano potuto farlo alla Palazzina Reale. All’iniziativa hanno partecipato diversi bambini con le loro famiglie, e l’obiettivo è quella di ripeterla periodicamente: intanto, il pannello della “Firenze fantastica” creata nel corso dei laboratori è rimasto affisso alla Ludobiblio, in modo che tutti possano continuare a immaginare e creare la città dei loro sogni.

Fonte: Ufficio stampa

