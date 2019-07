La Toscana si conferma prima regione italiana sulla piattaforma HomeExchange

La piattaforma HomeExchange, nata per accogliere la comunità degli adepti dello scambio casa, continua il suo percorso di crescita, registrando quasi 2 milioni di pernottamenti nei primi sei mesi del 2019, il 42% in più rispetto all’anno precedente. Potendo contare su più di 400 000 abitazioni ovunque nel mondo, HomeExchange si è imposto oramai come punto di riferimento imprescindibile per chiunque desideri intraprendere la via dello scambio casa.

Nel contesto di questa tendenza, l’Italia non fa certamente eccezione ed il numero dei pernottamenti nel paese è aumentato del 59% negli ultimi due anni (considerando il periodo di riferimento gennaio – giugno). La Toscana guida questa straordinaria crescita: nel primo semestre del 2019, i pernottamenti sono stati circa 18 900 (+40% rispetto all’anno precedente). Firenze, ovviamente, è la località più richiesta ma l’offerta copre tutta la regione, dove i turisti italiani e stranieri sono attirati dai piccoli borghi, dalle bellezze naturali, artistiche e dalle eccellenze enogastronomiche.

E quali sono le destinazioni preferite dai toscani quando scelgono lo scambio casa? Principalmente Francia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito ma tanti ne approfittano anche per un week-end in Italia, nelle grandi città o per scoprire angoli più nascosti del paese, che diventano più facilmente accessibili grazie alla prospettiva locale offerta dallo scambio casa.

Che cos’è lo scambio casa?

Lo scambio casa permette a famiglie, coppie o gruppi di amici di disporre di un alloggio completamente attrezzato, immersi in un’esperienza più vicina allo stile di vita locale. Il sistema dei GuestPoints, proposto da HomeExchange attraverso l’accumulo di punti, permette di organizzare scambi di casa non reciproci in maniera completamente gratuita. Un nuovo modo di viaggiare flessibile ed economico, basato sui principi di ospitalità, libertà e fiducia

“HomeExchange si distingue per la qualità del suo servizio e per il suo modello conviviale e collaborativo”, ha spiegato Benedetta Galassini, porta parola di HomeExchange per l’Italia. “Sempre più italiani scelgono lo scambio casa per le loro vacanze perché caratterizzato da autenticità e risparmio: circa il 30% delle spese di viaggio normalmente sostenute per l'alloggio in albergo od in altre sistemazioni convenzionali, viene risparmiato o investito in altre attività, contribuendo favorevolmente all’economia locale”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana