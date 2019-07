Muore a 60 anni l'ex assessore Laura Ceccherini

È scomparsa a 60 anni l'ex assessore all'Ambiente Laura Ceccherini: è stata membro di parte della consiliatura della giunta Chiavacci, attiva dal 2004 al 2009. I compagni di partito di Possibile la ricordano come fondatrice nel 2015 del Comitato dell'Empolese-Valdelsa "Ventotene". Era malata da tempo e la scomparsa risale ad alcune settimane fa. Hanno voluto testimoniare il cordoglio anche l'attuale amministrazione guidata da Alessio Mugnaini e dalla cooperativa Arca. Domani, mercoledì 24 luglio, alle 18.30 ci sarà la cerimonia buddista di addio in via Sant'Anna 6 a Montefiridolfi, nel territorio di San Casciano in Val di Pesa.

Ecco il commosso ricordo di Possibile: "Il nostro Comitato è vicino a tutti coloro che la conoscevano. Sappiamo benissimo quanto possa mancare una persona come Laura Ceccherini ad un'intera Comunità, per questo vogliamo raccontare quello che a nostro avviso è stato il suo ultimo messaggio, un messaggio di speranza che consideriamo importante e potente.

Laura è stata malata per molto tempo, ma ciononostante ha sempre trovato lo spazio per dedicarsi alla politica, anche quando fisicamente non poteva essere presente ha sempre fatto sentire il suo contributo, la sua presenza. In un periodo in cui avrebbe potuto benissimo pensare solo a se stessa, ha continuato a pensare agli altri.

Questo significa fare politica con passione, significa essere ottimisti e lavorare per un futuro migliore. Laura ha scommesso il suo tempo sul futuro, pur sapendo che non sarebbe stato il suo futuro.

Scriviamo queste poche righe per consegnare il suo messaggio non solo alla comunità di Montespertoli, la sua comunità, ma anche a tutte le persone che non hanno avuto la fortuna di conoscerla. Laura è la dimostrazione che il mondo si può salvare, ma solo con l'altruismo e l'amore per il benessere degli altri. Buon viaggio Laura. E grazie".

