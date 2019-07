Zona mercato a Empoli, aperto il varco sulla statale

Novità per l’area dove si svolge il mercato settimanale del giovedì. E’ stato aperto nei giorni scorsi il nuovo varco realizzato per consentire un secondo ingresso all’area di sosta di Via Bisarnella, lato Torrente Orme – il cosiddetto parcheggio ‘Lince’.

Nelle settimane scorse è stato ultimato un collegamento carrabile tra Viale Petrarca e lo stesso parcheggio: un passaggio che consente accesso e uscita dei veicoli, e quindi l’uso degli stalli auto non a pagamento presenti in quello spazio anche durante gli eventi per i quali è prevista la chiusura di Via Bisarnella, lato Serravalle, in particolare durante il mercato.

Prima di realizzare la rotatoria che oggi serve quell’intersezione - e che, ricordiamolo, ha eliminato l’impianto semaforico nei quattro ‘rami’ dell’incrocio – nel tratto di strada di Via Bisarnella, tra l'ingresso del parcheggio e quello che era il semaforo, durante il mercato erano presenti alcune piazzole di ambulanti.

Lo spazio consentiva loro di posizionarsi proprio all’inizio dell’area e di lasciare comunque accessibile il parcheggio. L'ingresso e l'uscita erano liberi e veniva usata Via Dino Compagni per la transitabilità. Dopo la realizzazione della rotatoria questo tratto di strada si è ridotto e i banchi ora vanno a chiudere completamente il parcheggio.

Dunque per garantire l'accesso a tutti al parcheggio Lato Orme, per lasciare anche il parcheggio Lato Parco Mariambini completamente fruibile, questa soluzione consente, anche nei giorni di mercato, la possibilità di accedere all’area sosta.

Era una richiesta arrivata direttamente dagli ambulanti. Peraltro da giovedì prossimo, quindi dal prossimo mercato settimanale, i banchi che si erano momentaneamente trasferiti nel parcheggio di Via Bisarnella - lato Mariambini torneranno nei loro stalli, sul Lato Orme.

In sostanza grazie al nuovo varco il parcheggio resta comunque accessibile attraverso Viale Petrarca in ogni situazione di chiusura dell’area sportiva (mercato, partite, altri eventi).

Va sottolineato che la viabilità principale non viene modificata e quindi, secondo il codice della strada, l’accesso potrà avvenire solo per chi proviene sulla statale dal lato Poste, mentre è vietato chiaramente l'ingresso da chi proviene dal lato Arno.

L'uscita dal parcheggio avrà l’obbligo di svolta a destra, e coloro che dovranno andare verso Empoli Est potranno svoltare utilizzando la rotatoria.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

