Una media di 25 articoli sequestrati per intervento: municipale continua la lotta all'abusivismo

Quasi 2.600 articoli sequestrati in 104 interventi, una media di 25 articoli per intervento. È questo il resoconto dell’attività mirata della Polizia Municipale di Firenze contro l’abusivismo commerciale. Gli agenti del Reparto Antidegrado hanno effettuati interventi in centro, in particolare in via San Giuseppe, via Por Santa Maria, piazza Duomo e via Ricasoli. Per quanto riguarda la merce si tratta per la maggior parte di ombrelli, poncho, bigiotteria e stampe che i venditori hanno abbandonato a terra dandosi alla fuga. Ma cinque sono stati fermati: per tutti è scattata la maximulta da 5.000 euro come previsto legge regionale sul commercio. Due di loro sono stati anche denunciati per la violazione delle norme sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

