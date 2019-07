Ben quattro agenti sono stati aggrediti a calci e morsi da un 27enne marocchino, arrestato poi dalla polizia ieri a Firenze dopo una lite in un locale di via Montegrappa, in zona Novoli. La lite era partita a tre, con altri due connazionali dell'arrestato. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo si è rifiutato di mostrare i documenti e si è scagliato contro di loro. I poliziotti, dopo l'intervento, hanno riportato lievi ferite.

