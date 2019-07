Musica, Wim Mertens in concerto alla Rocca di Carmignano

Nel 40esimo anniversario del Festival del Colline non poteva mancare “il ritorno”. Già protagonista di un memorabile concerto, 11 anni fa, Wim Mertens porta la sua “petite musique de chambre” sulle colline pratesi, giovedì 25 luglio alla Rocca di Carmignano (ore 21,30), serata finale del festival.

Biglietto 10 euro, prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone.

Dal vivo proporrà il recente album “That which in not” (in cui spazia tra razionale e giocoso, alternando il “per divertimento solo” al “dopo virtù”) e brani composti nei primi anni della sua carriera. Pagine come “Close Cover”, “Struggle For Pleasure”, “4 Mains”, “Multiple 12” sono ormai considerate dei “classici” in tutto il mondo.

Prima del concerto da non perdere la mostra “40 anni di Colline” a cura di Fabio Fantini, alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano (dal mercoledì alla domenica - orario 10/13 - 14:30/19 - fino al 26 luglio): manifesti, foto, video e documenti storici di un festival coraggioso e intraprendente, dove sono passati, tra gli altri, John Cale e Diamanda Galas, Robert Fripp e Carolyn Carlson, Sonic Youth e Ali Farka Toure, Alessandro Baricco e Marco Paolini, Billy Bragg, CSI. Ingresso libero.

