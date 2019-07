Notte Bianca a Pontedera, fissata la data del 2019

Si è tenuta una riunione, presso il Comune di Pontedera, tra l'Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle associazioni dei commercianti della città e molti esercenti.

Durante questa riunione è stata decisa la date della Notte Bianca 2019 che si terrà sabato 21 settembre. 2019.

La Notte Bianca, come da tradizione vedrà l'esibizione di artisti di rilievo, e sarà un evento nel quale i locali, i pubblici esercizi, potranno proporre cibi e bevande all'aperto, con una attenzione particolare rivolta alle produzioni locali.

“Abbiamo posto le basi – ha commentato l'assessore Alessandro Puccinelli – per recuperare il tempo che finora non avevamo avuto a causa della tornata elettorale. Mi sembra che tra le associazioni dei commercianti e l'amministrazione comunale ci sia un buon spirito di collaborazione. Se continuiamo a lavorare in questo modo sono certo che sapremo regalare alla città una buona giornata di festa che porterà anche tanti visitatori e turisti a Pontedera. Nei prossimi giorni continueremo gli incontri per mettere a punto tutti i particolari, di cui informeremo i cittadini. L'iniziativa nasce quindi sotto buoni auspici vista la positiva collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni dei commercianti”

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

