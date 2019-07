Notte Bianca Pontedera, via alla campagna di adesioni Confcommercio

“La macchina organizzativa è già in moto: i motori sono accesi e siamo pronti per la Notte Bianca del prossimo 21 settembre”. A parlare è il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e la referente sindacale Valentina Savi: “abbiamo concertato la data del 21 settembre con l'amministrazione comunale e condiviso questa scelta come l'unica possibile a fronte di un evento di questa portata. Per il futuro, l'obiettivo è quello di calendarizzare la Notte Bianca in anticipo, stabilendone la data una volta per tutte.. Come sempre invitiamo i commercianti e i gestori di locali a rivolgersi quanto prima a noi, per presentare le iniziative e i progetti di strada, e conoscere nel dettaglio i vari adempimenti necessari per il corretto svolgimento dell'evento”.

Per aderire alla Notte Bianca rivolgersi alla referente Confcommercio Valentina Savi, cell. 324 0535005, tel. 050/25196 mail: v.savi@confcommerciopisa.it

Fonte: Confcommercio Pisa

Tutte le notizie di Pontedera