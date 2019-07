Notturna di San Jacopo, tre percorsi aperti ad atleti e amatori

Per il quinto anno consecutivo, mercoledì 31 luglio torna l'appuntamento con la Notturna di San Jacopo, un percorso competitivo di circa 8 km, affiancato da due ludico-motori da 6 e 3 km. Aperta a tutti gli appassionati di sport, la gara è organizzata dal gruppo podistico Cai Pistoia in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del Coni provinciale, per rendere omaggio al patrono della città e creare un momento di condivisione per gli amanti del podismo.La Diocesi di Pistoia aprirà la competizione con la benedizione dei partecipanti e di tutti i presenti.

«La Notturna di San Jacopo è una competizione affascinante, che richiede cuore, gambe e spirito - sottolinea l'assessore allo sport Gabriele Magni –. Quest'anno, poi, il tracciato è particolarmente accattivante perché si sviluppa quasi totalmente nel centro storico. Coloro che parteciperanno ai tracciati ludico-motori avranno la possibilità di apprezzare, con più calma, la bellezza della nostra città, mentre gli altri voleranno lungo le nostre strade. Spettacolare anche la partenza da piazza del Duomo, teatro storico meraviglioso per una gara notturna che richiama tantissimi atleti, da regioni e nazioni diverse. Insomma, sarà ancora una serata di festa e divertimento, che ci auguriamo ripetersi per molti anni, grazie alla competenza, all'impegno e alla serietà del gruppo podistico Cai Pistoia.»

La partenza è fissata alle 20.30 in piazza del Duomo. Il percorso si svilupperà nel cuore del centro storico e toccherà via degli Orafi, via Curtatone e Montanara, via Gramsci, via della Madonna, via Buozzi, piazza Gavinana, via Cavour, via Carducci, corso Fedi (corsia preferenziale autobus senso inverso), via del Can Bianco, via Cavour, via Roma, piazza Duomo. Punto di ristoro, al passaggio da piazza Duomo. Il ritrovo è previsto dalle ore 18.30.

La distanza da percorre per la gara competitiva è di 8 km; le ludico-motorie sono di 6 km e 3 km. Lo scorso anno, nel complesso sono interventi circa mille atleti.

Per iscriversi alla gara competitiva, al costo di 6 euro, c'è tempo fino a martedì 30 luglio; 8 euro per gli sportivi che decideranno di registrarsi il giorno della gara; 4 euro per le non-competitive.

Le iscrizioni per le corse ludico-motorie resteranno aperte fino alle ore 20 del 31 luglio, in piazza del Duomo.

I punti di iscrizione sono due: il negozio Mondo Corsa in via del Villone 9 (in orario di apertura) e la sede dell’associazione sportiva dilettantistica G.P. Cai in via Porta San Marco 221 (tutti i martedì dalle 21.30 alle 23.

Il cronometraggio della gara sarà gestito da Ads Cost tramite l’utilizzo di chip.

Tempi e classifiche saranno disponibili a fine corsa.

La premiazione. Al termine della gara, verso le 22, di fronte al Battistero, in piazza del Duomo, si terranno le premiazioni della competizione.

Per gli uomini in gara, sono previste le categorie: assoluti, veterani (50-59 anni), veterani argento (60-69 anni), veterani oro (70 anni e oltre).

Le categorie per le donne sono: assolute, veterane e oro. Previsti premi anche per le prime dieci società con più di dieci iscritti.

Per informazioni e regolamento consultare il sito www.gpcaipistoia.it

