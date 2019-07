Palazzo Blu, dopo i grandi numeri di Explore spazio al fumettista Gipi e al Futurismo in autunno

Oltre 18500 visitatori, 2400 studenti che hanno partecipato alle visite guidate e ai laboratori didattici di approfondimento, 200 persone, adulti e bambini, che hanno preso parte alle lezioni nel planetario mobile, allestito per l’occasione.

Sono i numeri di successo della mostra ‘Explore. Sulla Luna e oltre’, che dopo 4 mesi ha chiuso i battenti domenica 21 luglio. Un intenso racconto fotografico, a cura di National Geographic, dedicato agli uomini e alle donne che hanno compiuto le grandi imprese nello spazio, con tanti eventi pomeridiani che hanno portato a Pisa big assoluti nel campo della ricerca spaziale : dall’astronauta Paolo Nespoli, all’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, al debunker di ‘bufale’ spaziali Paolo Attivissimo. Non sono mancate le aperture serali del Palazzo, con eventi ad accesso libero come le osservazioni del cielo notturno, che hanno richiamato una media di 500 persone a serata. Il pubblico non è mancato anche per la serata finale di rievocazione della notte dello sbarco sulla Luna con Marco Cattaneo, direttore National Geographic, Paolo D’angelo, giornalista scientifico e Luca Perri, astrofisico e divulgatore di scienza. La collaborazione con National Geographic continua anche nel 2020 con una mostra dedicata alle profondità marine, attesa in primavera.

A Palazzo Blu le esposizioni continuano. A partire dalla mostra ‘Gipi. Storie d’artista’, con 90 disegni originali del fumettista e disegnatore tra i più apprezzati in Italia, visitabile per tutta l’estate. È prevista per l’11 ottobre l’apertura al pubblico della grande mostra d’autunno, dedicata al Futurismo, a cura di Ada Masoero, organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre.

Fonte: Fondazione Palazzo Blu - Ufficio stampa

