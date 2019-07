Presunto borseggio a Firenze, denunciato per ricettazione un 46enne

Prima si è allontanato alla vista degli agenti di Polizia Municipale, poi ha gettato uno zainetto e un portafoglio. Ma non è andato lontano e una volta fermato per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Il protagonista della vicenda è un 46enne cittadino rumeno. Tutto è iniziato domenica scorsa a Firenze quando una pattuglia del Reparto Antidegrado impegnata nei controlli contro l’abusivismo commerciale in zona Uffizi ha visto un uomo che il giorno prima era stato identificato come presunto autore di un borseggio. Questi, visti gli agenti, ha iniziato ad allontanarsi verso via Lambertesca gettando uno zainetto e un portafogli. La pattuglia ha recuperato il materiale e fermato l’uomo che non ha saputo spiegare la ragione del suo comportamento. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in ufficio per ulteriori controlli: dagli accertamenti è emerso che si trattava di 46enne di nazionalità rumena già noto alle forze dell’ordine. Nello zainetto è stato trovato un borsellino di una cittadina cinese mentre nel portafoglio erano contenuti documenti di cittadini inglesi. L’uomo è stato denunciato per ricettazione: adesso rischia la reclusione da due a otto anni e la multa da 516 euro a 10.329 euro.

