RockUnMonte fa ottomila: successo di presenze a Montespertoli

Si è conclusa domenica 21 Luglio l’ottava edizione di RockUnMonte. La manifestazione ha visto impegnate le due Piazze principali del Comune, Piazza del Po-polo e Piazza Machiavelli per tre giorni consecutivi. Oramai diventata una manifestazione cult all’interno dell’estate montespertolese RockUnMonte, sta ricevendo grandissimi consensi in tutto il territorio toscano. Sono state registrate 8000 presenze all’interno dei giorni della manifestazione.

RockunMonte è un festival musicale estivo che si svolge nel mese di Luglio a Montespertoli, in provincia di Firenze. Alla guida di RockunMonte c'è l'associazione Vitamina M, gruppo di giovani ragazzi, che organizza eventi nel territorio. Altra forza motrice della manifestazione è l'Amministrazione Comunale di Montespertoli, che contribuisce e crede molto nel progetto. Arrivato alla ottava edizione, quella del 2019, RockunMonte ha visto passare dal palcoscenico artisti del calibro di ANDREA APPINO, NADA MALANIMA, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, MEGANOIDI, PUNKREAS e tanti altri. Guardiamo al futuro con la certezza di offrire un festival moderno e completo, con street food, mercatini artigianali, produzioni del territorio, intrattenimento per le famiglie ed i più piccoli.

L'organizzazione "ringrazia il Comune di Montespertoli, i partner locali e limitrofi che hanno creduto ed investito nell’ottava edizione del festival, l’Associazione Commercianti di Montespertoli ed Avis di Montespertoli per il sostegno e la presenza. Una menzione speciale va ad Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, ad Associazione Nazionale Carabinieri, a Croce d’Oro Montespertoli per l’ottimo servizio reso a RockUnMonte 2019 in termini di ordine e sicurezza".

Fonte: Ufficio stampa

