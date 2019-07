Sanità e liste d'attesa, incontro a Fucecchio con Saccardi

Prima iniziativa per il neo presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Alessio Spinelli. Il sindaco di Fucecchio ha promosso un incontro sul tema delle liste di attesa che vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali attori della sanità regionale. A Fucecchio venerdì 26 luglio (l’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune alle ore 17) arriveranno l’assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi, il direttore generale dell’Usl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, e il consigliere regionale Enrico Sostegni.

L’incontro “Liste d’attesa in sanità. Quali rimedi e quali prospettive?” sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui servizi sanitari e sulle strategie che ha messo in campo e che metterà in campo in futuro la Regione per ridurre ulteriormente i tempi di attesa dei cittadini che devono svolgere esami o che necessitano di interventi. Saranno portati a conoscenza di tutti coloro che parteciperanno all’incontro anche i dati più recenti sulle liste d’attesa e sulla situazione nel territorio dell’Usl Toscana Centro e, più nello specifico, nei 15 comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore.

