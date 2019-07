Scandicci, il programma delle amichevoli. Via alla campagna abbonamenti

Inizierà giovedì 25 luglio al campo di Vingone il pre-campionato dello Scandicci. Definito il programma delle amichevoli estive, verso l'esordio ufficiale in programma domenica 18 agosto con il Turno Preliminare di Coppa Italia Serie D.

Il primo test per i Blues di mister Davitti è in programma per mercoledì 31 luglio: al Turri lo Scandicci ospiterà una formazione americana, in Italia per una tournée.

Sabato 3 agosto invece sfida in trasferta contro il Pontedera, mentre mercoledì 7 agosto amichevole in trasferta contro il Seravezza.

Sabato 10 agosto, allo stadio Turri, in programma invece il test contro il Prato, mentre martedì 13 agosto chiuderà il ciclo di amichevoli la gara in trasferta contro il Porta Romana.

È intanto aperta la campagna abbonamenti per la Serie D 2019/2020: fino al 12 agosto la 'Prevendita' con abbonamenti al prezzo speciale di 70 euro, mentre dal 13 agosto l'abbonamento di Tribuna sarà acquistabile per 110 euro. E' possibile sottoscrivere l'abbonamento presso il campo sportivo Bartolozzi (piazza Marconi, 40) o presso l'Onda Point al Ristorante Pizzeria 'Il Ponte' di Lillo Grimaldi (via IV Novembre, 13 - sede dello Scandicci Club Onda Blues).

"Insieme, si può. Uniti... si vince!", lo slogan della campagna abbonamenti 2019/2020 dello Scandicci.

Sul fronte mercato, altre ufficialità in casa Blues. Lo Scandicci del Presidente Fabio Rorandelli ha acquistato per la Serie D Davide Carnevale e Giulio Materazzi.

Carnevale, attaccante classe 1989, torna in Blues dopo le annate con Gavorrano e San Donato Tavarnelle, mentre Materazzi, terzino sinistro classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Pisa e nell'ultima stagione ha giocato in Serie D al Real Forte Querceta!

Per tutti foto di rito insieme al Presidente Fabio Rorandelli, al Direttore Sportivo Mirko Garaffoni e a Francesco Guidelli, centrocampista classe '94 già annunciato dai Blues e passato al Bartolozzi a pochi giorni dall'inizio del ritiro (giovedì 25 luglio).

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcio