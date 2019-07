Si tuffa nella fontana di Nettuno, multato dalla Municipale

È entrato nella fontana del Nettuno probabilmente per cercare sollievo dalla calura estiva ma è stato notato e multato dalla Polizia Municipale.

Il fatto risale a domenica pomeriggio. Erano passate da poco le 15.30 quando una pattuglia della Zona Centrale ha visto un uomo all’interno della fontana: mentre gli agenti si avvicinavano questi è uscito per allontanarsi. Ma gli agenti l’hanno immediatamente fermato. L’uomo, risultato un 49enne polacco, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Municipale. Per lui è scattata la multa da 500 euro ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.