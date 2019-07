Sorpreso a rubare in un'auto, un arresto in Val di Cornia

Un 33enne di origine polacca, senza fissa dimora in Italia, sorpreso in flagranza di tentato furto aggravato su autovettura, è stato arrestato a Campiglia Marittima. I carabinieri, in transito in una via cittadina, lo hanno sorpreso all’interno dell’abitacolo di un veicolo in sosta, intento a prelevare il contenuto del vano portaoggetti dopo avere rotto un finestrino. L'uomo è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale “Le Sughere” del capoluogo labronico, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata odierna.

Tutte le notizie di Campiglia Marittima