Sprechi di acqua potabile, divieto di uso improprio a Lastra a Signa

E’ in vigore da ieri 22 luglio fino al 30 settembre l’ordinanza di limitazione dell’acqua potabile e il divieto per l'uso improprio per l’anno 2019. In particolare il documento ordina il divieto di consumare acqua potabile dell’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli igienico - domestici. Chiunque violi il provvedimento è sottoposto a sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La polizia locale ed il personale del Gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell'esecuzione dell'ordinanza.

Tale ordinanza è stata disposta al fine di tutelare le riserve idro-potabili a disposizione durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature e della scarsità delle precipitazioni.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

