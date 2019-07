Tre appuntamenti tra Firenze e Vinci per l'Italian Brass Week 2019

Armonia Apollinea. L'Italian Brass Week cura l'Anima

Per la prima volta nella storia del Festival, il M° Benucci ha creato una potente sinergia: Musica, Medicina e Solidarietà, inserendo, nell'ampio calendario concertistico di questa ventesima edizione, due appuntamenti musicali titolati Armonia Apollinea che si svolgeranno negli Ospedali della Città.

Come sottolineato dal Direttore artistico, da sempre, fin dalla Grecia classica, Musica e Medicina sono sempre andate a braccetto; con Platone e Aristotele ci siamo resi conto che la Musica, l'arte combinatoria dei suoni, riesce a sintonizzarsi con l'animo umano creando empatia e fascinazione. Un legame indissolubile del quale l'Italian Brass Week vuole farsi portavoce perchè crede nella valenza catartica della Musica, strumento in grado di curare mente, corpo e anima.

'Portiamo i concerti ai pazienti e ai loro familiari, un gesto di solidarietà ma, soprattutto, una forte condivisione di emozioni, certi che la bellezza, come sostenuto da Aristotele, guarisce le ferite, restaurando, seppur momentaneamente, serenità e felicità' afferma Luca Benucci.

Giovedì 25 luglio 2019, alle ore 11.00, la Fondazione Don Carlo Gnocchi (Via di Scandicci 269 – FI) ospiterà il quartetto argentino Bayres Horns, costituito dalla sezione dei corni dell'Orchestra del Teatro Colon di Buenos Aires: Fernando Chiappero, Luis Ariel Martino, Gustavo Ibacacha e Christian Morabito. Il quartetto proporrà ConcerTango, omaggio al ballo identificativo della loro cultura nazional popolare che da Carlos Gardel arriva ad Astor Piazzolla e ai loro capolavori immortali, quali Por una cabeza, Oblivion, Libertango.

Domenica 28 luglio 2019, alle ore 10.30, l'Italian Brass Week sarà ospite dell'Aula Magna dell'Ospedale di Careggi (Largo G. Alessandro Brambilla 3 – FI) e i Bayres Horns bisseranno la loro performance. Questo secondo appuntamento è realizzato in collaborazione con A.Gi.Mus. Firenze.

Lo 'spirito apollineo', fattosi carne nel Dio Apollo che presiede alla Musica e alla Medicina insieme, è l'emblema della nostra idea creatrice e del progetto che realizziamo negli Ospedali della città gigliata.

Per entrambi gli appuntamenti l'ingresso è libero.

Per info: www.italianbrass.com

Un Tango per Leonardo nella città natale

Mercoledì 24 e Giovedì 25 luglio 2019, alle ore 21.30, presso la Chiesa di Santa Croce a Vinci (Via Giorgio La Pira, 1) l'Italian Brass Week firma due appuntamenti musicali per omaggiare il Genio della cittadina toscana, Leonardo, festeggiando musicalmente il 500esimo anniversario dalla sua morte. Gli appuntamenti previsti sono realizzati con il patrocinio del Comune di Vinci, partner istituzionale della ventesima edizione del nostro Festival internazionale.

Mercoledì 24 luglio il quintetto statunitense The Alliance Brass – costituito da Amy Nelson e Chris O'Hara alle trombe, Kelly Langenberg al corno, Steven Duncan al trombone e James Langenberg alla tuba – proporrà un ampio programma dedicato alle più note colonne sonore del grande schermo. Un viaggio musicale cinematografico che dal musical West Side Story di Leonard Bernstein, con Maria, Tonight e America, arriverà a Star Wars, il capolavoro di John Williams per la saga stellare di Lucas, passando per Bohemian Rhapsody dei Queen, la fanfara di Alfred Newman per la sigla 20th Century Fox, Henry Mancini con un omaggio alla Luna, al fiume della Luna Moon River, fino al premio Oscar Ennio Morricone e ad uno dei più famosi temi western Per un pugno di dollari.

Una giovane formazione di ottoni, acclamata dalla critica quale 'mix perfetto di virtuosità e vitalità'. Pilastri delle loro esecuzioni sono anima e cuore, basi di quel contagioso entusiasmo che coinvolge le platee di ascoltatori e le appassiona.

Giovedì 25 luglio, stesso orario, stesso luogo, saliranno sul palcoscenico vinciano i quattro corni argentini dell'Orchestra del Teatro Colon di Buenos Aires, i Bayres Horns Fernando Chiappero, Luis Ariel Martino, Gustavo Ibacache e Christian Morabito.

Tutti i brani della loro performance si riuniscono sotto il titolo della serata: un Tango per Leonardo. Da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla, i Bayres Horns si caleranno nello spirito del loro genere nazional popolare da ballo, partendo dalla tradizione per giungere al Tango Nuevo piazzollano. Un viaggio nel sud America, dall'Argentina all'Uruguay, calati nelle atmosfere eleganti, passionali, ora melanconiche, ora libere e creative, dove bellezza e genialità leonardiane si traducono nelle partiture musicali cameristiche dei Bayres, rendendo sublime la forza creatrice che, dal Rinascimento giunge ai nostri giorni, passando per i capolavori Por una cabeza, La Cumparsita, Oblivion, Libertango, Adios Nonino.

Sunset Serenade al Piazzale Michelangelo

Giovedì 25 luglio 2019, alle ore 19.30, dalla splendida terrazza che domina la città gigliata, il Piazzale Michelangelo, l'Italian Brass Week, in collaborazione con il Quartiere 1 del Comune e ANBIMA, regala al pubblico una serenata al tramonto, Sunset Serenade.

Il quintetto di ottoni statunitense The Alliance Brass – costituito da Amy Melson e Chris O'Hara alle trombe, Kelly Langenberg al corno, Steven Duncan al trombone e James Langenberg alla tuba – suonerà al tramonto, proponendo al grande pubblico un affascinante viaggio nelle più suggestive e trascinanti colonne sonore.

Apre la serata Russian Sailor's Dance di Reinhold Gliere da The red poppy, rivoluzionario balletto russo inserito nel film Knight without Armour del 1937. Dalla Russia agli States con il musical West side story di Leonard Bernstein e tre songs Maria, Tonight e America, che ci riportano alla rivalità delle due bande di adolescenti, gli Shraks e i Jets, e alle loro dispute amorose. La colonna sonora, seppur delicata, in quanto portavoce di questioni sociali e razziali americane è, ancora oggi, considerata un capolavoro.

Da Bernstein ai Queen e al suo leader Freddy Mercury con Bohemian Rhapsody, la colonna sonora della recentissima biografia cinematografica già insignita di due Golden Globe e sei nomination all'Oscar.

E ancora Alfred Newman con la sua fanfare per la 20th Century Fox, scritta nel 1935 ed eseguita ad apertura dei sei films della Star Wars saga di Lucas, nonché negli episodi I 'The phantom menace', IV 'A new hope' e V 'The empire Strikes back'.

Un omaggio alla Luna, a quella insenatura del Fiume della Luna in Georgia che la ricorda, che si affaccia sulla città del giglio al calar del sole, con Moon River di Henry Mancini, colonna sonora di Colazione da Tiffany, interpretata da Audrey Hepburn e vincitrice dell'Oscar quale migliore canzone nel 1962.

Dalla Georgia al western italiano di Sergio Leone per le musiche di Ennio Morricone, Per un pugno di dollari, primo grandioso successo della trilogia del dollaro.

Chiude la serata una delle Suite più note del pianeta: Star Wars di John Williams.

