Use Scotti Rosa, ufficiale: confermato Mario Ferradini

"Trovare le parole adatte per la conferma di Mario Ferradini non è facile visto che è uno dei veterani della nostra società. Ed anche il prossimo anno, come sempre, il coach empolese sarà al suo posto sia con la prima squadra femminile che nel settore giovanile. Il ruolo più importante, naturalmente, è quello nello staff di Alessio Cioni col quale ha condiviso la grande scalata dell'Use Rosa negli ultimi anni e col quale continuerà a collaborare anche nella prossima stagione con l'obiettivo di centrare ancora una volta la salvezza. Felici di annunciare l'ennesima conferma del Feza" affermano da Use Scotti Rosa.

Fonte: Use - ufficio stampa

