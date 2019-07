Vaccini, Gelli (PD): "La legge Lorenzin dà i suoi frutti"

"La legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale sta dando i suoi frutti. Le coperture continuano a crescere ed in 15 Regioni viene raggiunta la soglia di sicurezza del 15% per l'esavalente. Destano però ancora preoccupazione i dati riguardanti il morbillo, dal momento che, sebbene tutte le Regioni (tranne la PA di Bolzano) siano sopra il 90%, nessuna sia ancora riuscita superato la soglia del 95%. E' dunque assolutamente necessario non abbassare la guardia e non pensare di cancellare in Parlamento tutto il lavoro portato avanti in questi ultimi due anni".

Così Federico Gelli (Pd) commenta i dati sulle coperture vaccinali diffusi dal Ministero della Salute.

Fonte: Ufficio stampa

