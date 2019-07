A veglia sulle aie di Montespertoli, il programma a La Gigliola

Immergersi in un parco di antiche querce, alberi di pino e vecchissimi cipressi, tra vigne e olivi in un borgo di ville di rara bellezza e suggestione, perché da qui è cominciata una delle più importanti esperienze della storia sociale d’Italia: è questa la proposta per la settimana dal 24 al 30 luglio della rassegna di gusto e convivialità in stile rurale, fiore all’occhiello dell’estate chiantigiana “A Veglia sulle aie di Montespertoli”. Durante le veglie a La Gigliola ci saranno cantastorie, musicisti e danze popolari ad allietare gli aperitivi, le merende nel bosco e le ottime cene caratterizzate dalla ricchezza e dalla varietà delle tradizioni toscane. Da più di mezzo secolo, con dedizione e grande spirito d’accoglienza, la famiglia Piazzini si prende cura di questo cinquecentesco borgo, vero e proprio patrimonio di storia e tradizioni Toscane, facendone un apprezzato e suggestivo eco-resort circondato da circa 300 ettari di terreni, tra cui vigneti e uliveti dai quali vengono ricavati vini raffinati e olii fragranti, di gran corpo e sincerità; caratteristiche che si ritrovano anche nel programma enogastronomico ed artistico-culturale delle veglie che spazia tra i grani antichi, la cucina del quinto quarto e i prodotti a km zero delle colline montespertolesi e la musica folk dell’immancabile “Orchestrina del Progresso” o il rock più contemporanea dei DIVA.

Questo il programma dal 24/07 al 30/07 a LA GIGLIOLA, via San Piero in Mercato 216/220, Montespertoli:

mercoledì 24/7 apericena e serata con il gruppo Nodo del Chianti Mag; giovedì 25/7 cena grani antichi e a seguire DIVA Rikkerrol Tri, musica BOWIE LOU REED E IGGY POP; venerdì 26/7 cena del trippaio: lasagne al lampredotto, trippa alla fiorentina, lampredotto bollito, francesina e DJ SET; sabato 27/7 pizza di grano antichi e musica folk con l’Orchestrina del progresso; domenica 28/7 “Aperifiaba” laboratorio creativo di fiabe per adulti e bambini; lunedì 29/7 degustazione dei vini aziendali e prodotti km zero; martedì 30/7 apericena.

Fonte: ufficio stampa

