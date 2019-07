Viadotto Puleto, Anas: ripresi i lavori di manutenzione

Sono ripresi nella mattinata di ieri i lavori di manutenzione programmata per il risanamento e il miglioramento sismico del viadotto “Puleto”, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) tra Valsavignone e Canili, in provincia di Arezzo. Le lavorazioni saranno gradualmente a regime nei prossimi giorni.

Gli interventi erano stati sospesi poco dopo l’avvio, lo scorso 11 marzo, in ottemperanza al divieto di alterazione dello stato dei luoghi disposto dalla Procura di Arezzo nell’ambito delle indagini in corso.

I lavori - programmati e appaltati da Anas (Gruppo FS Italiane) nell’ambito del piano di riqualificazione della E45 - riguardano in particolare il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell’opera, il rifacimento delle solette e l’ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza.

L’intervento, per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, ha una durata di 200 giorni.

Il transito tra Valsavignone e Canili è consentito a tutti i veicoli con massa effettiva non superiore a 30 tonnellate, come disposto dall’Autorità Giudiziaria lo scorso 10 luglio. Modalità e condizioni per l’estensione ai mezzi oltre le 30 tonnellate saranno definite sulla base delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria stessa.

