Alfa Coop di Livorno, da Inps rassicurazioni sui lavoratori

Notizie rassicuranti da Inps sulla vicenda dell'Alfa Coop di Livorno e, in particolare, per quanto riguarda il rapporto di lavoro dei dipendenti attivi per l'appalto Elia a Livorno.

Lo comunica il consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini che, nei giorni scorsi, si era messo in contatto con Inps, filiale metropolitana di Roma Tuscolano.

Dopo i due incontri, il primo l'11 luglio e il secondo lo scorso 19 luglio, promossi dell'Unità di crisi della Regione Toscana con il Comune di Livorno, Simoncini aveva infatti deciso di intervenire verso la sede competente dell'Inps per avere rassicurazioni sulla situazione lavorativa dei dipendenti.

Nella risposta pervenuta il 22 luglio è stato confermato che "sono in corso ulteriori accertamenti" sulla situazione dell'Alfa Coop ma "che, in ogni caso, i lavoratori non riceveranno alcun danno – né previdenziale né retributivo - da questa attività, indipendentemente dall'esito che questa avrà". Simoncini ha informato di tutto questo i rappresentanti sindacali, concordando che appena ci saranno novità da parte dell'Inps sarà riconvocato il tavolo tra le parti.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

