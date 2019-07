Arriva da Signa la nuova Miss Castelfiorentino 2019

Matilde Cecchi di Signa è miss Castelfiorentino 2019. La manifestazione giunta alla 3^ edizione e' stata organizzata con grandissimo successo dal C.C.N Tre Piazze con la collaborazione del comune di Castelfiorentino, della Confesercenti Empolese-Valdelsa ed importanti sponsor locali, il tutto coordinati da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci. Particolarmente difficile per la giuria della serata presieduta dal dott. Paolo Regini presidente di Banca Cambiano 1884 e come segretario dal signor Massimo Bramandi proprietario della galleria d'arte Bramandi Art House nel dover selezionare le vincitrici delle fasce a disposizione della serata tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara , ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Castelfiorentino 2019 - MATILDE CECCHI - di Signa

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - CHIARA GORGERI - di S. Croce sull'Arno

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta

4^ Classificata -- Miss Be_Much - ASIA CAROLINA BOTTAINI - di Lucca

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SARA IZZO - di Pisa

Miss Castelfiorentino è stata premiata da Gianluca D'Alessio responsabile generale Confesercenti Empolese-Valdelsa e da Sofia Penco Miss Toscana 2018 e ha ricevuto dal signor Filippo Lauri della Gioielleria Elle Ti Elle di Firenze il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.



