La street art subacquea di Blub invade la Vinci di Leonardo

Blub è arrivato a Vinci. Anche uno tra i più noti autori della street art ha voluto omaggiare Leonardo Da Vinci con opere ispirate al Genio in occasione del Cinquecentenario dalla morte. Sono comparse nella stradine del borgo di Vinci le opere e le stampe della street art subacquea che è la firma, la cifra stilistica di Blub. Le opere dipinte da Leonardo Da vinci si trasferiscono dai loro scenari e vengono immerse in acqua, con maschera e boccaglio, circondate dalle bollicine. E così la Gioconda è tutta rigorosamente blue, proprio come Blub la immagina.

Il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, ha salutato con apprezzamento e simpatia l'iniziativa dell'artista amato e conosciuto nel mondo, reduce da un'incursione partenopea dove sono apparsi nella città di Napoli i Borbone e Totò.

A Vinci i puttini e Leonardo Da Vinci non potevano mancare.

