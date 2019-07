BMW Serie 1, grande festa con The 1 a Empoli con Birindelli

Ad Empoli un ospite d’eccezione: il Tour ufficiale di BMW Italia ha fatto tappa in Centro per presentare in anteprima assoluta la Nuova BMW Serie 1, THE 1.

La Nuova BMW Serie 1 è nata per essere ovunque, al centro dell’attenzione. Per questo è protagonista di un Tour nazionale nelle principali piazze italiane, e proprio Martedì 23 Luglio il prestigioso Tour si è fermato ad Empoli.

Un imponente truck ha sostato in Piazza della Vittoria dalle 18.00 alle 24.00 e, trasformatosi in un mini showroom, ha permesso agli avventori del Luglio Empolese di scoprire da vicino tutti i dettagli della Nuova arrivata in Casa BMW. La serata è stata animata da uno street show con un team di freerunners che si è esibito in spettacolari evoluzioni attorno all’Auto, e da alcuni performers che hanno dato vita ad uno spettacolo di luci-led intrattenendo grandi e piccoli, il tutto offerto dalla Concessionaria Birindelli Auto.

La Nuova BMW Serie 1 è giunta alla sua terza generazione e continua a ridefinire gli standard delle vetture compatte combinando insieme potenza, utilità, connettività, sicurezza e comfort. Motori efficienti, trazione anteriore e moderne tecnologie di assetto garantiscono una guida dinamica e agile. Passare da trazione posteriore ad anteriore è un salto epocale per la Casa Tedesca e lo ha fatto proprio con THE 1. Sì, perché i numerosi appassionati che in questi anni hanno scelto la compatta bavarese per la trazione posteriore, sono effettivamente solo due su dieci; la stragrande maggioranza delle persone ha comprato questa macchina per il marchio e per l’immagine di auto lussuosa e compatta, con proporzioni dinamiche e sportiveggianti.

Il nuovo modello è anche più spazioso rispetto al passato, sia nei sedili posteriori che nel posteriore dell’auto, con un bagagliaio che ora parte da un minimo di 380 litri anziché 360 ma soprattutto che è più largo e con una forma più regolare.

Al lancio, previsto per il prossimo Ottobre, saranno disponibili varie motorizzazioni, così la nuova BMW lancia il guanto di sfida alle sue rivali del segmento premium con prezzi molto competitivi e vantaggiosi. E’ possibile già preordinarla presso tutte le Concessionarie Birindelli a Empoli, Prato, Arezzo e Monsummano Terme.

