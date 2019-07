Carabinieri salvano pulcino di assiolo, ora in una struttura protetta

Il pulcino di assiolo Osvaldo, così è stato chiamato, è stato portato in salvo in una struttura protetta ad Arcidosso dopo il ritrovamento a Buonconvento, nel Senese. I carabinieri lo hanno trovato mentre dei bambini lo stavano guardando a terra, incapace di volare perché ancora troppo piccolo. Con una telefonata a un veterinario di fiducia e poi alla onlus Sos Animali, il piccolo rapace notturno cantato anche da Pascoli è stato messo in salvo. In capo a qualche mese, Osvaldo potrà riprendere a osservare le cose dall’alto.

Tutte le notizie di Buonconvento