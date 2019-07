Conad sbarca nell'ex Cinema Cristallo: al via i lavori. Ecco la data di apertura

Il centro storico di Empoli si riprende un pezzo della sua 'storia'. Sono iniziati i lavoro all'ex cinema Cristallo di Empoli dove Conad ha deciso di aprire un supermercato con insegna 'Conad City'. Il progetto era stato presentato due anni fa e adesso muove i primi passi: l'apertura è prevista per primavera 2020.

Ad annunciare l'inizio dei lavori è il sindaco di Empoli Brenda Barnini attraverso la sua pagina facebook: "Passando davanti all'ex Cinema Cristallo stamattina si vedevano i portelloni aperti e i lavori partiti. L'investimento e l'intervento sono privati ma il beneficio pubblico è grande.Non avremo più quel luogo abbandonato e al suo posto ci sarà un'attività di commercio alimentare di qualità a servizio del centro", scrive il sindaco.

Nel dettaglio Conad sarà realizzato un minimarket da 450mq al primo piano della struttura, con ingresso da via Tinto da Battifolle. Con l'insegna 'Conad city' la cooperativa bolognese intende minimarket di medie dimensione o supermercati "di quartiere", in Italia ne sono presenti oltre 950.

Dopo la chiusura della Coop nel 2007, quindi, la grande distribuzione conferma di voler tornare nel centro storico: nel settembre 2017 ha aperto la catena francese Carrefour, oggi anche Conad decide di ritagliarsi una fetta del mercato del commercio alimentare nel centro cittadino. Un cambio di tendenza che rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il centro storico in termini di attrattività e offerta commerciale, ma anche in termini di vivibilità per la cittadinanza. Il centro storico è spesso considerato lo specchio dello stato di salute dell'intero comune, il tema della sua valorizzazione è quindi in cima alle preoccupazioni della politica e dei cittadini: l'apertura di Conad e Carrefour, e in altri settori quello di Kappa o il restyling di Trony, confermano che dopo la fase di 'delocalizzazione' il centro sia tornato ad attrarre l'investimento privato, almeno per quel che riguarda catene e franchising.

"Per ridare vita al centro storico - spiega il sindaco - servono investimenti pubblici e privati, noi stiamo facendo la nostra parte con il progetto di rigenerazione urbana#HOPE. Ma è fondamentale che anche i privati continuino a scegliere Empoli per i loro progetti di sviluppo".

La storia dell'ex cinema Cristallo

L'ex cinema Cristallo, all'angolo tra via Tinto da Battifolle e via Ferrante a Empoli, nasce su committenza dei fratelli Bini per dare una sede sociale alla Filodrammatica Salvini di Empoli. Nel '49 la struttura viene completamente ristrutturata e ampliata, nel '77 vengono fatti dei lavori di ristrutturazione all'edificio adiacente che farà spazio alla Camera di Commercio e ad una copisteria con la demolizione di un preesistente caseggiato abitativo, stravolgendo anche gli esterni. Quello che poi sarà il cinema Cristallo è un pezzo di storia della città, uno dei tre cinema di Empoli con anni e anni di proiezioni alle spalle. Il cinema chiuderà nel 2007, quando le sorelle Bini proprietarie dell'immobile non riuscirono trovare l'accordo con la società a cui era stato dato in gestione l'attività. Fin da subito si iniziò a parlare di trasformare la struttura in una galleria commerciale e in appartamenti, ma di fatto per oltre 10 anni tutto è rimasto fermo. Nel 2017 Conad ha infine presentato il progetto all'Amministrazione comunale, dopo due anni sono iniziati i lavori.

Giovanni Mennillo

