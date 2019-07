Controlli costanti negli alloggi popolari

“Già da dieci anni Casa Spa effettua controlli incrociando le base dati del Comune con quelle dell’Agenzia delle Entrate – ha spiegato Pelagatti -. Da quest’anno inoltre si sono aggiunte le banche dati del Pubblico Registro, per verificare anche il possesso di beni mobili iscritti al registro, come per esempio le auto”.

Dalle verifiche svolte negli anni scorsi, su ISEE, redditi, proprietà immobiliari, sono emerse irregolarità che hanno portato unicamente alla rideterminazione dei canoni.

“Gli alloggi popolari sono un’importante risorsa pubblica – ha detto Pelagatti – ed è giusto effettuare controlli puntuali, così come è importante garantire equità nell’accesso al patrimonio immobiliare pubblico, come dimostra la nuova legge regionale in materia. La nostra attenzione rimarrà alta e nella prossima assemblea del LODE fiorentino, che riunisce tutti i Comuni di Casa Spa, riporterò le sollecitazioni del consiglio comunale su questo tema”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

