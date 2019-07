Corriere dall'Ucraina senza autorizzazioni, maxi multa a Poggibonsi

Ieri a Poggibonsi i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno multato un 65enne ucraino, che aveva tirato su un servizio di corriere con mezzi extra Ue. Questi, alla guida del proprio furgone con targa ucraina, andava effettuando un trasporto internazionale di cose per conto terzi da un paese extra Ue in Italia, senza “autorizzazione bilaterale” o “Cemt” che lo legittimasse a compiere detta attività. Nello specifico, veniva riscontrata, all’interno del mezzo, la presenza di 31 pacchi diretti in Italia dall’Ucraina, materiale e oggettistica varia non meglio definita. Tale genere di trasporti sfugge ai controlli doganali e ad ogni altro tipo di verifica. A seguito di quanto accertato veniva comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.130,00 (quattromilacentotrenta) e imposto il fermo del veicolo per 3 mesi.

