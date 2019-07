Dalle Bianchine a Bocelli, Cerreto Guidi protagonista nel weekend

A Cerreto Guidi si sono tenuti, nel fine settimana appena trascorso, numerosi eventi, di diversa tipologia, che hanno riscosso un grande successo, sia in termini di presenze, sia in termini di visibile apprezzamento. Sabato mattina, a cura del “Bianchina Club”, hanno sfilato nel centro del paese le “Bianchine d’Epoca”, che hanno tenuto nel borgo mediceo uno dei loro numerosi, seguitissimi raduni, sempre capaci di incuriosire e di tener desta la curiosità nelle persone.

La sera, in Piazza Vittorio Emanuele II, grazie all’impegno davvero encomiabile di Don Donato Agostinelli, è stato reso un bell’omaggio musicale a Leonardo da Vinci. In occasione dei Cinquecento anni dalla morte del Genio Vinciano, si è tenuto, infatti, un grande concerto di ben 75 musicisti cinesi, provenienti da Pechino, in cui è stato utilizzato in maniera magistrale, attraverso canti popolari cinesi, il linguaggio universale dell’arte e della musica, come simbolo dell’amicizia e della collaborazione tra i nostri due Paesi.

Hanno poi dato un saggio della loro bravura gli allievi del grandissimo soprano Sumi Jo, che proprio a Cerreto Guidi, nei giorni precedenti, aveva condotto una master class.

Sempre nei giorni di sabato e domenica si è svolta, a cura del GACEB – Gruppo Amatoriale Battitori e Cottratori - in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la “XXIII Esposizione dei Trattori d’Epoca” che, da sempre, richiama un folto pubblico motivato ed appassionato. Il paese è stato pacificamente invaso da quasi duecento trattori scoppiettanti, che, come accade sempre, sono stati capaci di creare un clima di grande vivacità ed allegria.

Il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha poi partecipato, domenica sera, a Vinci, alla consegna del premio “In-Canto”, assegnato in questo primo anno del premio, al grande maestro Andrea Bocelli. Si tratta di un premio, alla sua prima edizione in questo 2019, che da adesso in poi verrà assegnato tutti gli anni, in onore del talento.

E Andrea Bocelli, che si è confermato non solo artista grandissimo, ma uomo dal cuore enorme, ha promesso di tornare presto nei nostri territori: una promessa che è già un bel motivo di gioia e di orgoglio. Domenica si è conclusa la serie di eventi con la simpatica competizione tra le contrade “Il mestolo d’oro” che ha fatto assaggiare piatti e sapori tipici del nostro territorio preparati dalle quattro contrade.

Il sindaco Simona Rossetti: “È stato un mese intenso, ricco di eventi anche molto diversi tra loro che hanno in comune il grande impegno delle istituzioni, delle associazioni del nostro comune. Un grande ringraziamento a tutti, abbiamo presentato il nostro paese al meglio. Ora faremo tesoro di tutto per migliorare ancora di più!”

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi